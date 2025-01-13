Депутату Тюменской думы пришлось сыграть на аккордине в аэропорту Салехарда

Депутату Тюменской областной думы Ивану Вершинину пришлось сыграть перед сотрудниками салехардского аэропорта на необычном музыкальном инструменте — аккордине, чтобы доказать его безопасность.

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Об этом он рассказал в понедельник, 13 января.

— Привез с собой для концерта новый музыкальный инструмент — аккордину. Это такая небольшая гармоника, звук извлекается как на духовом инструменте. Когда летел сюда, сдавал инструмент в багаж, а назад вот взял в ручную кладь. Как итог — привлек внимание при досмотре, — написал Вершинин.

Отмечается, что сотрудники аэропорта засомневались в безопасности багажа члена парламента. Оказалось, что необычный предмет внутри был металлическим. Вершинин отнесся к ситуации с юмором, достал свой инструмент и сыграл на нем, а после этого поблагодарил сотрудников воздушной гавани за бдительность.

— Сотрудникам мини-концерт понравился. Шутки шутками, а безопасность — превыше всего! — написал он в своем Telegram-канале.

Сотрудники Центральной почтовой таможни нашли в посылке, отправленной из Москвы в немецкий Нюртинген, тибетскую ритуальную флейту из человеческой кости. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФТС России в пятницу, 19 января. Экспертиза установила, что в посылке находилась тибетская ритуальная флейта Канглинг. Инструмент изготовлен из человеческой бедренной кости, а на эпифиз надет чехол из человеческой кожи.