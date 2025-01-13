В РПЦ прокомментировали связь между христианством и купанием

Традиция купаться в проруби на праздник Крещения Господня является народной традицией, но не имеет никаких связей с христианством. Об этом в понедельник, 13 января, заявил православный священник Павел Островский.

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По его словам, при возникновении желания окунуться в прорубь у верующего это необходимо делать только в специально оборудованных местах, где в том числе будут дежурить медицинские работники.

— Стоит также отметить, что эта традиция, выдаваемая многими как «благочестивая и древняя», напротив ранее Церковью строго отвергалась, — добавил Островский в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале, ссылаясь на «авторитетные источники» — настольную книгу священнослужителя.

Священник привел цитату из нее, в которой говорится, что в прорубях купаются те, которые переряживались или гадали на Святках, приписывая купанию силу, очищающую от этих грехов. Также в упомянутой Островским книге отмечается, что купаться безопаснее на Востоке, поскольку там отсутствуют морозы.

Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напомнил, что заранее подготовиться к традиционным крещенским купаниям поможет правильное закаливание: по его словам, начинать подготовку организма нужно уже с сентября.