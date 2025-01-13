Москвич вызвал проститутку за миллион рублей, но никто не приехал

В субботу, 11 января, 41-летний Вячеслав вызвал девушку легкого поведения за миллион рублей, но к нему никто не приехал. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил Shot.

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Уточняется, что мужчина решил разнообразить свои завершающие праздничные дни и начал искать в интернете девушку, которая могла бы приехать к нему и исполнить все его пожелания. Он нашел подходящее объявление, связался с одной из девушек, однако они не смогли прийти к согласию относительно цены. В результате вечер прошел для любителя плотских утех в одиночестве.

На следующий день Вячеслав стал получать звонки с незнакомых номеров. Сначала ему сообщили, что из-за его отказа у них якобы «сломалась касса», затем последовали угрозы в адрес самого мужчины и его близких. Чтобы остановить эти звонки, он перевел сутенерам 926 тысяч рублей, после чего обратился в полицию, передает Telegram-канал.

В Басманном районе Москвы 19-летняя проститутка, принимавшая мужчину, отказалась предоставлять часть услуг по причине неприятного запаха от клиента.