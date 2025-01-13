Чиновница из Нижнего Новгорода уволилась из-за фото в платье с марихуаной

Заместитель министра образования Нижегородской области Ирина Кизилова уволилась после скандала, связанного с ее фото в платье с изображением марихуаны. Об этом в понедельник, 13 января, сообщило издание NewsNN.

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Снимки, сделанные в отпуске на Кубе, были опубликованы в августе 2024 года. На них чиновница позирует в платье с принтом в виде конопли рядом с местной жительницей. В ответ на критику в социальных сетях Кизилова удалила свой аккаунт «Вконтакте». На прошлой неделе, 10 января, она приняла решение покинуть свою должность по собственному желанию, передает издание.

Другую чиновницу, работавшую в администрации Сочи, отправили в отставку после того, как в интернет попало видео ее общения с местными жителями. На этой встрече она обратилась к одной из женщин, назвав ее обезьяной, а также высказалась о солдатах, участвующих в спецоперации, характеризуя их как мошенников и преступников.

В сентябре прошлого года в США сняли с должности капитана американского авианосца USS John S. McCain Кэмерона Ясте. Поводом для увольнения стало его фото с перевернутым прицелом на винтовке.