Telegram-канал SHOT сообщает, что в рамках реализации имущества блогера Елены Блиновской в первую очередь будет продан ее дом в Подмосковье. Канал отмечает, что речь идет о недвижимости стоимостью полмиллиарда рублей, которая может закрыть большую часть долга Блиновской.

По данным SHOT, особняк Блиновской появится на торгах как минимум через шесть месяцев. Сейчас ведется опись всего имущества Блиновской, которая, по предварительным данным, закончится к лету 2025 года. После этого залоговый кредитор каждого объекта предоставит порядок и сроки продаж.

Весной 2023 года Блиновская, получившая известность благодаря «марафонам желаний», стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, блогер, оказывая информационные услуги в интернете, использовала схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за 2019-2021 годы НДС и НДФЛ на общую сумму более 900 миллионов рублей.

В начале октября 2024-го появилась информация, что юристы Блиновской полностью погасили ее долг по налогу на доходы физических лиц, составлявший более 320 миллионов рублей. Сообщалось, что Блиновская начала уплачивать долг по НДС, превышающий 587 миллионов рублей. В ноябре Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества.