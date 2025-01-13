Конкурсный управляющий начал распродавать имущество блогерши Блиновской

Конкурсный управляющий якобы начал распродавать имущество «королевы марафонов», блогерши Елены Блиновской. По неподтвержденным данным, в первую очередь реализуется ее особняк в подмосковной Истре стоимостью свыше полумиллиарда рублей.

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Об этом сообщил сам конкурсный управляющий.

— Весь процесс будет не быстрым: до выставления дома на торги уйдет минимум полгода. Изначально планируется продать дом в Истре стоимостью полмиллиарда рублей, который покроет большую часть долга Блиновской, — пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на конкурсного управляющего.

В настоящее время якобы ведется опись имущества «королевы марафонов». После этого, ближе к лету, предоставят порядок и сроки продаж недвижимости блогерши.

Блиновскую признали банкротом 13 ноября 2024 года. Долг «королевы марафонов» перед налоговой составляет более 1,16 миллиарда рублей, теперь его полностью погасят за счет продажи ее имущества. Что теперь будет с Блиновской и что означает для нее статус банкрота — в материале «Вечерней Москвы».