Сбербанк предъявил требования к Блиновской по делу о ее банкротству

Сбербанк вслед Федеральной налоговой службой и банком ВТБ предъявил свои требования к блогерше, «королеве марафонов» Елене Блиновской.

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Информация об этом стала известна в понедельник, 13 января, из картотеки арбитражных дел.

— Заявление Сбербанка «об установлении размера требований кредиторов» поступило в арбитражный суд Москвы 27 декабря и к рассмотрению пока не назначено. Размер неисполненных обязательств Блиновской перед Сбербанком в опубликованных материалах суда не указан, — пишет РИА Новости со ссылкой на данные из картотеки арбитражных дел.

Ранее банк ВТБ потребовал у «королевы марафонов» 270 миллионов рублей. Подробности дела, как и в истории со Сбербанком, не разглашаются.

Блиновскую признали банкротом 13 ноября 2024 года. Долг «королевы марафонов» перед налоговой составляет более 1,16 миллиарда рублей, теперь его полностью погасят за счет продажи ее имущества. Что теперь будет с Блиновской и что означает для нее статус банкрота — в материале «Вечерней Москвы».