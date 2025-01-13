Поклонская опубликовала мем «няш-мяш» и вспомнила о Крымской весне

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская разместила в своем Telegram-канале картинку с мемом «няш-мяш», изображающим ее в стиле аниме, и поделилась воспоминаниями о событиях Крымской весны, которые произошли в 2014 году.

Поводом для ностальгии послужили поздравления в адрес Поклонской с Днем работников прокуратуры. По словам женщины, она стала прокурором, чтобы «помогать людям и восстанавливать справедливость», и следовала этим принципам до, во время и после государственного переворота на Украине.

«Мы верили в то, что делали для справедливости и защиты людей <...>. Это был наш ответ на кровавый переворот, трусость и массовое разделение людей на «правильных» и «неправильных» украинцев», — заявила Поклонская.

Она отметила, что благодаря в том числе действиям прокуратуры события в Крыму прошли мирно.

В декабре 2023 года Поклонская также решила порассуждать об украинском майдане. По ее словам, обман был в «фатальной» стадии и плачевно повлиял на украинских граждан. Она отметила, что утром 1 декабря 2013 года, когда начался «евромайдан», власти Украины перешли от пустых обещаний к грандиозной манипуляции сознанием людей.