Актриса из "Острова сокровищ" умерла на 102-м году жизни

В возрасте 101 года ушла из жизни Ким Ярошевская, канадская актриса и писательница, сценаристка и телеведущая российского происхождения - Ким родилась в 1923 году в Москве. О ее смерти сообщает CBC.

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Последняя книга Ярошевской - "Мой путь в Америку" - вышла в 2017-м, в ней она рассказывает о своем детстве.

На экране артистка дебютировала уже на Западе - в детском телешоу в 1954-м. Играла в театре, в том числе - русскую классику. Помимо прочего, появляется в сериале 1950-х по "Острову сокровищ".