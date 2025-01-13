Участник СВО, актер Виктор Беломестнов, известный своими пародиями на Жириновского, получил от ЛДПР квадроциклы для своей бригады.

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Об этом стало известно в воскресенье, 13 января.

— Я хочу сказать, предсказать, что 2025 год будет годом России! И 12 июня, в День независимости Российской Федерации, мы будем отмечать праздник на Банковой! — заявил Беломестнов.

Отмечается, что боец, имеющий награды за участие в боях за Бахмут, продолжает службу, передает Shot.Ранее в зоне спецоперации обнаружили военнослужащего, который очень точно пародирует покойного политика Владимира Жириновского. Соответствующее видео показал депутат Тюменской областной думы от партии ЛДПР Иван Вершинин.

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Житель Подольска Роман Бурцев, который в СМИ получил прозвище «русский двойник Леонардо Ди Каприо», подписал контракт с Министерством обороны и ушел в зону специальной военной операции.

Двойник популярного канадского актера Райана Гослинга, военный под именем Родион Тимофеевич Гослов оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец», где размещают личную информацию о людях, которых создатели ресурса посчитали врагами страны. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию.