Замминистра образования Кубани извинился за ругань в волонтерском центре

Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин принес извинения после появления в социальных сетях видеозаписи, на которой чиновник разговаривает на повышенных тонах в волонтерском центре. Пост с извинениями появился в Telegram-канале Урайкина.

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"Друзья, хочу принести искренние извинения за произошедшую в одном из волонтерских центров ситуацию", - написал он.

Чиновник заявил, что "эмоционально высказался", поскольку дало о себе знать "непрерывное напряжение" и "в пылу задач не поняли друг друга".

"Все болеем и переживаем за общее дело", - отметил Урайкин.

По его словам, условия работы волонтеров являются приоритетом, а появившаяся в соцсетях информация о закрытии волонтерского центра не соответствует действительности, а переезд инициирован самими волонтерами. Они будут работить в помещении, где смогут принимать большее число пострадавших птиц. "Благодарю волонтеров за труд!" - подчеркнул Урайкин.

Волонтеры и ветеринары на Кубани ищут и спасают птиц, пострадавших от разлива мазута. По данным МЧС РФ на 11 января, всего было обнаружено почти 6 тыс. птиц. Их отмывают и оказывают помощь.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 26 декабря введен режим ЧС федерального уровня.