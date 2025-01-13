Гуров назвал недопустимым крик чиновника на убирающих мазут волонтеров

Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал недопустимым крик замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина на волонтеров, убирающих последствия нефтеразлива с черноморского побережья.

© Вечерняя Москва

В личном блоге он опубликовал видеоролик одного из СМИ, на котором чиновник накричал на волонтеров за публикацию видео с жалобами на закрытие волонтерского центра. Добровольцы недоумевали о каком ролике идет речь, и предлагали Урайкину найти истинных авторов записи. Региональный министр настаивал, что видео снимали именно те волонтеры, на которых он кричал.

— Произошедшее в Краснодарском крае – недопустимо. Мы не позволим кричать на волонтеров, которые все праздники провели в штабе #МЫВМЕСТЕ, очищая Черноморское побережье от последствий нефтяных загрязнений, — написал Гуров в своем Telegram-канале.

Глава Росмололежи призвал всех с уважением и благодарностью относиться к работе добровольцев на Кубани.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма два танкера потерпели крушение. 27 моряков были эвакуированы, один погиб. По официальным данным, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В этот же день президент России Владимир Путин дал поручение организовать и провести в Керченском проливе спасательные работы.

Сильнее всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в регионе был введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы нефтепродуктов были зафиксированы 21 декабря у крымского берега в районе Керчи.

11 января в Черноморском районе был введен режим угрозы ЧС муниципального характера. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, какие регионы пострадали больше всего после катастрофы и сколько времени может понадобиться для устранения последствий.

Свыше 30 дельфинов погибли из-за разлива мазута в Черном море после крушения танкеров в районе Керченского пролива.

Эколог Асхат Каюмов заявил, что восстановление ряда курортов Краснодарского края после разлива мазута в Черном море займет не менее десяти лет. Тысячи волонтеров убирают мазут и очищают пострадавших птиц, которые прилетели на юг для зимовки. Однако даже после очистки значительная часть птиц все равно погибает.

«Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, какие регионы пострадали больше всего после катастрофы и сколько времени может понадобиться для устранения последствий.