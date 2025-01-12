В Госдуме заявили о начале процесса отказа от ЕГЭ

Процесс полного отказа от ЕГЭ в пользу нового формата оценки знания школьников в России уже запущен. Об этом в воскресенье, 12 января, заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

По словам депутата, в основу новой системы оценки будет положен опыт советской системы образования с учетом более современных и актуальных практик. При этом парламентарий указал на то, что признаки глобальных изменений в этом вопросе уже всем очевидны.

— Мы наблюдаем, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки... Я убежден, что в России появится новый формат оценки знания школьников, — передает слова Нилова РИА Новости.

Президент Российской академии образования Ольга Васильева поддержала идею внедрения интегральной оценки в школах.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году пройдет с 23 мая по 11 июня.

Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

Госдума 30 октября отклонила проект закона от ЛДПР об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и введении для школьников возможности выбрать альтернативу в виде традиционного выпускного экзамена.