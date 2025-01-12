Российский чиновник обматерил отмывающих птиц от мазута волонтеров

В Краснодарском крае чиновник обругал матом волонтеров реабилитационного центра по отмыву птиц от мазута. Видео с его гневной речью опубликовал Telegram-канал Mash.

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По информации издания, недовольным чиновником оказался замминистра образования Сергей Урайкин. Причиной его недовольства стало набравшее популярность в сети видео с жалобами на закрытие центра. По словам Урайкина, его опозорили на всю страну и чуть не довели до инфаркта. Чиновнику пришлось ехать со скоростью 180 километров в час, чтобы узнать, все ли в порядке.

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Выяснилось, что центр не закрывался и никуда не переезжал. Урайкин обвинил волонтеров в спекуляции информацией и создании паники в стране — в порыве эмоций он использовал нецензурную брань. Однако присутствующие с ним в одном помещении люди утверждают, что не имеют отношения к популярному в сети видео и не собирались прекращать свою деятельность.

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