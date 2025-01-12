Россиянка рассказала, как в Болгарии изменилось отношение к русским

Болгария перешла на евро и из доступной курортной страны превратилась в Монако для богатых. Новым поколениям болгар Запад внушил, что счастье в деньгах, поэтому они «злятся на весь мир». Одновременно в стране изменилось отношение к русским и украинцам. Таковы впечатления россиянки Валентины Васильевны, которая много лет ездила в Болгарию и недавно вновь побывала там на рождественских праздниках, пишет МК.

Туристка рассказала, что болгары перешли с левов на евро, после чего в стране все стремительно подорожало.

«Из-за этого простые болгары стали очень злыми и нервными… Цены повышаются каждый день: они не успевают следить за ценниками. Молоко, например, я покупала за 5 левов — это двести пятьдесят рублей», — рассказала Валентина Васильевна.

По ее словам, все местные сейчас «пытаются урвать для себя хоть какую-то выгоду». Это заметно по отношению к приезжим водителей и персонала гостиниц.

Болгары также изменили отношение к русским, у которых нет больших денег. Но «больше всего они ненавидят украинцев», поскольку тех очень много, и они стали конкурентами болгар на рынке труда. На улицах можно слышать: «Проваливайте в свою Одессу».

«Люди постарше мне в Болгарии говорили: «Самое золотое время было во времена СССР. Тогда мы радовались жизни и были уверенными в завтрашнем дне. А сейчас у молодежи нет ориентира. Историю они забыли. Не все, но большая часть. Поэтому и злятся на весь мир. Запад внушил им, что главная ценность в жизни — деньги. Вот они и стараются изо всех сил заработать», — поделилась россиянка.

Она отметила, что многие россияне продали квартиры в Болгарии.

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При этом побережье «заметно преобразилось» и местами достигает «прямо европейского уровня». Есть также и отличные гостиницы. Однако все это рассчитано на богатых людей.