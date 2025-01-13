Ушла из жизни известная российская детская писательница Назибя Сафина

11 января в возрасте 75 лет скончалась Назибя Сафина, известная российская татарская писательница, поэтесса, публицист, редактор. Значительная часть произведений литератора была адресована юной аудитории.

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О смерти Сафиной сообщает "Татар-информ" со ссылкой на коллег.

Назибя Сафина родилась в 1949 году. Преподавала татарский язык и литературу. Работала на заводе и в СМИ. Первую книгу выпустила в 1990-х. На счету поэтессы - сборники "Хворост", "Кошачья философия", "Озеро Лебяжье", другие.

Муж - советский российский писатель, народный поэт Татарстана Мударис Аглямов, скончавшийся в 2006-м.