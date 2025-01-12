Пулково вновь приостанавливает работу из-за сильного снегопада

По предварительным данным, аэропорт будет закрыт на 40 минут

Аэропорт Пулково временно приостанавливает прием и отправку рейсов из-за продолжающегося сильного снегопада. Как сообщает пресс-служба аэропорта, решение принято для проведения работ по повышению коэффициента сцепления взлетно-посадочной полосы до нормативного состояния.

По предварительным данным, аэропорт будет закрыт на 40 минут — с 16:30 до 17:10 по московскому времени.

— Чтобы аэродромная служба Пулково провела работу на ВПП для повышения коэффициента сцепления до нормативного состояния, аэропорт принял решение приостановить прием и выпуск самолетов, — говорится в сообщении аэропорта.

В период приостановки работы возможны "уходы" самолетов, направляющихся в Пулково, на запасные аэродромы. Аэропорт подчеркивает, что безопасность полетов является главным приоритетом.

Отмечается, что после возобновления работы в 13:20 мск Пулково успел обслужить более 10 рейсов на прилет и вылет.