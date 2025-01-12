Аэропорт Пулково во второй раз за день остановил работу

Аэропорт Пулково повторно приостановил работу в воскресенье из-за мощного снегопада. На взлетных полосах самолетам не хватает сцепления. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сообщение о второй за день приостановке рейсов аэропорт опубликовал в 16:30 мск.

«В связи со сложными метеоусловиями Пулково приостанавливает прием и отправку воздушных судов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что временные ограничения нужны для «обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах».

Аэропорт Пулково уже закрывали в воскресенье утром из-за сильного снегопада. Около полудня воздушная гавань приступила к обслуживанию рейсов.

В воскресенье на северную столицу обрушился мощный снегопад. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что «атмосферный фронт завис над Санкт-Петербургом и продолжает посыпать нас снегом». По его словам, интенсивность снегопада начинает уменьшаться и часам к 17-18 он должен закончиться по всему городу».