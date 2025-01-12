В Госдуме предложили уточнить понятие «отпуск»

В Государственную Думу поступил на рассмотрение региональный законопроект, нацеленный на внесение ясности в определение понятия «отпуск» в Трудовом кодексе. Текст документа доступен в электронной базе нижней палаты парламента.

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Отмечается, что неоднозначное толкование статьи 107 Трудового кодекса РФ, приравнивающей все виды отпусков к отдыху, порождает все больше правовых коллизий. Объединение в одном списке ежегодных оплачиваемых отпусков с отпусками по уходу за ребенком, по беременности и родам, или учебными отпусками, на первый взгляд, кажется логичным, поскольку во всех случаях работник освобожден от трудовых обязанностей. Однако практика демонстрирует существенные противоречия при определении непрерывного стажа работы, расчете компенсаций и применении целевых программ, требующих беспрерывного трудового периода.

Например, программы поддержки специалистов в сельской местности, такие как «Земский доктор» или «Земский фельдшер», предполагают непрерывную работу в течение определенного срока. Возникает вопрос: включается ли в этот срок время, проведенное в отпуске по уходу за ребенком? Отсутствие четких критериев приводит к разногласиям между работодателями и работниками, часто заканчивающимся судебными разбирательствами. Различные трактовки статьи 107 приводят к несогласованности в расчете компенсаций, например, за работу в районах Крайнего Севера.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев подчеркивает, что формулировка статьи 107 ТК РФ, хотя и выглядит логичной на первый взгляд, создает значительные сложности в правоприменении. Необходимо разъяснение, какие виды отпусков следует включать в непрерывный стаж работы, а какие – нет, чтобы избежать множественных судебных споров и обеспечить правовую определенность для работодателей и сотрудников.

До этого с идеей закрепить норму об обязательной выплате 13-й зарплаты к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.