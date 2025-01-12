В России СМИ впервые признали террористической организацией

Издание «Komi Daily» стало первым СМИ в России, которое Федеральная служба безопасности (ФСБ) признала террористической организацией. Об этом сообщает «Forbes».

В ведомстве назвали это средство массовой информации одним из структурных отделений «Форума свободных государств постРоссии». Он был признан Верховным судом РФ террористической организацией еще в ноябре 2024 года. По его данным, форум поддерживает теракты и свержение властей РФ, а также участие в боевых действиях на стороне Украины. Однако представители «Komi Daily» отрицают свою связь с ним.

Сайт издания был заблокирован в марте прошлого года в связи с публикацией СМИ материала о «ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

В мае 2024 года редакторов «Komi Daily» оштрафовали по статье о возбуждении ненависти либо вражды или унижении человеческого достоинства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».