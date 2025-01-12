Депутат Нилов: Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов полагает, что Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он рассказал РИА Новости.

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"Я считаю, что, действительно, со временем мы к этому перейдем", - отметил собеседник агентства.

Однако, добавил он, это произойдет не во всех сферах и не для всех должностей, так как это невозможно. Например, врачи просто не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов больных.

Это сокращение нужно чем-то компенсировать, отметил Нилов, добавив, что технологии и должны взять на себя эту компенсационную функцию.

"Когда произойдет оптимизация, роботизация, искусственный интеллект позволит не снизить, а даже повысить производительность труда, не снизить, а даже повысить доходы граждан, но сократить личное присутствие и личное участие", - подчеркнул депутат.

Нилов уверен, что все должно происходить синергетически и эволюционно, так как излишнее регулирование может привести к очень серьезным и необратимым последствиям.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил в экспериментальном режиме предоставить возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю одному из многодетных родителей, а также одиноким мамам или папам. По его словам, это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела. При этом данная мера не приведет к экономическим потерям для семей, так как доход сохраняется на прежнем уровне.