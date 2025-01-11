В российском регионе семь часов спасали провалившуюся под лед корову

В Башкирии семь часов спасали корову, которая убежала от хозяев с телятами и провалилась под лед водоема. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел в Мелеузовском районе российского региона недалеко от города Салават. По данным канала, корова и два теленка убежали с фермы и стали бродить по округе. В какой-то момент старшее животное провалилось под лед небольшого водоема и не смогло выбраться самостоятельно.

Телята принялись громко мычать и привлекли внимание людей. Провалившуюся под лед корову нашли и в течение семи часов вытаскивали на берег с помощью веревок. Спасательная операция завершилось успешно. Корову натерли водкой и укутали в одеяло. Через некоторые время она почувствовала себя лучше и начала есть.

Спасенную корову с телятами уже вернули хозяину.

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