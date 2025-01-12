Книгу о спасении еврейских детей сняли с продажи из-за одной фразы

Издательство «Эксмо» сняло с продажи книгу Тилар Маццео «Дети Ирены», повествующую о спасении еврейских детей из гетто в годы Второй мировой войны, из-за одной фразы. Об этом указано на официальном сайте «Эксмо».

«Издательство «Эксмо» благодарит читателей за обращение внимания на фразу в книге «Дети Ирены». В настоящее время книга Тилар Маццео «Дети Ирены» снята с продажи и не поставляется в книжные магазины», — говорится в сообщении.

В издательстве не стали уточнять, о какой именно фразе идет речь. Потенциально такое решение могло быть принято из-за вызвавшего у ряда читателей недовольство фрагмента, в котором рассказывается о якобы изнасилованиях жительниц польского Кракова советскими солдатами.

Ранее Таганский суд Москвы назначил штрафы по четыре миллиона рублей издательству «Эксмо» и типографии «Парето-принт», признав их виновными в распространении порнографических материалов, которые выявили в романе Владимира Сорокина «Наследие».