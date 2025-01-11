Появились подробности о последнем месяце жизни Евгении Добровольской

Актриса Евгения Добровольская знала о неизлечимости своего заболевания. Последний месяц жизни она находилась в центре паллиативной помощи, сообщает Teleprogramma.pro.

Издание пишет, что актриса мужественно боролась с неизлечимым недугом. В декабре Добровольскую доставили в центр паллиативной помощи, однако знали об этом только ее близкие. Актриса избегала публично обсуждать свою личную жизнь.

Стала известна дата прощания с Евгенией Добровольской

Накануне народная артистка России Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет.