Появились подробности о смерти известного ресторатора Кирилла Гусева

Кирилл Гусев, который скончался 9 января на 54-м году жизни, не жаловался на здоровье, поэтому его смерть стала шоком для его близких.

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Создателю ресторанов "Обломов", Bistrot и многих других стало плохо дома, его жена взывала "скорую", но врачи не смогли спасти звёздного ресторатора, и он умер в больнице.

Как уточняет "СтарХит", в медучреждении Гусеву диагностировали двустороннюю пневмонию, он с трудом дышал и говорил, речь была сильно нарушена. Гусева пришлось подключить пациента к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Это не помогло.

По предварительным данным, у бизнесмена случилась транзиторная ишемическая атака.