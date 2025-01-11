Ватикан официально разрешил геям становиться священниками

Ватикан официально разрешил геям (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) становиться священниками. Им теперь можно поступать в семинарии. Это следует из новых рекомендаций, которые, как пишет Reuters, были «без лишнего шума» опубликованы на сайте Конференции епископов Италии.

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В тексте сказано, что духовные учебные учреждения могут принимать мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации, если те воздерживаются от секса. Отмечается также, что директора семинарий должны учитывать сексуальные предпочтения кандидата в священники, но только как один из аспектов его личности.

«Говоря о гомосексуальных наклонностях в процессе формирования, также целесообразно не сводить различение только к этому аспекту, но… понимать его значение в целостном контексте личности молодого человека», — говорится в рекомендациях.

Итальянские епископы одобрили документ в ноябре. Он сопровождается запиской от Ватикана, подтверждающей, что эти правила вводят в тестовом режиме, который продлится три года.

Хотя Ватикан в прошлом прямо не запрещал геям становиться священниками, в более ранней инструкции 2016 года говорилось, что семинарии не могут принимать мужчин, имеющих «глубоко укоренившиеся гомосексуальные наклонности».

Ранее Папа Римский Франциск призывал к тщательному отбору кандидатов в семинаристы и предупреждал священников, вступающих в сексуальные отношения, о необходимости оставить священство.