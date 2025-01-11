Умер историк искусства Леонид Бажанов

Историк искусства, основатель творческого объединения «Эрмитаж» и Центра современного искусства на Большой Якиманке, Леонид Бажанов скончался на 80-м году жизни. Об этом пишет портал Artguide.

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Причина смерти, дата и место похорон не называется.

Леонид Александрович Бажанов родился 27 марта 1945 году в Москве. В 1973 окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1992–1997 годах Бажанов руководил Управлением изобразительного искусства Министерства культуры РФ.

В 1992 году инициировал создание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) и с 1997 года, вплоть до слияния ГЦСИ с РОСИЗО в 2016-м, был его художественным руководителем, позднее — академическим руководителем программы «Современное искусство» в НИУ ВШЭ (Москва).

В 2001 году выступил комиссаром Павильона России на Венецианской биеннале.

Член-корреспондент Российской академии художеств (2011, отделение искусствознания и художественной критики).