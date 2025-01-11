Раскрыта реакция Евгении Добровольской на страшный диагноз

Режиссер Николай Скорик, который до последнего поддерживал связь с Евгенией Добровольской, рассказал, как актриса узнала об онкологии. В беседе с mk.ru он признался, что народная артистка России скрывала свой диагноз от коллег и стойко держалась, несмотря на болезнь.

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В 2024 году у Евгении Добровольской было выявлено онкологическое заболевание. Узнав о страшном диагнозе, звезда фильмов «Королева Марго» и «Артистка» отказывалась верить в то, что это происходит с ней.

«Женя, когда узнала о своем онкологическом диагнозе, говорила только одно: „Я словно во сне. Я не верю, что это происходит со мной“», — поделился Николай Скорик.

При этом, несмотря на тяжелую болезнь, актриса сохраняла «бойцовскую стойку» — продолжала сниматься в кино и играть в театре.

«Она удивительным была человеком — актрисой до кончиков волос. Все хотела играть и на меньшее не соглашалась. У нее по жизни как будто была бойцовская стойка, когда она работала с режиссером. Могла разрушить работу с любым режиссером, если не была согласна с предложенными им смыслами», — рассказал режиссер.

Николай Скорик признался, что до последнего поддерживал общение с Евгенией Добровольской, но затем она перестала выходить на связь.

«Да, мы переписывались. И последний раз это было несколько месяцев назад, а потом она перестала выходить на связь», — признался собеседник издания.

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января в возрасте 60 лет. По данным источника, причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне онкологии, с которой актриса боролась последний год.

Ранее сообщалось о том, что актер Никита Ефремов сделал заявление после ухода Евгении Добровольской.