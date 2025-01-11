Названы три основные схемы мошенников в 2025 году

В 2025 году мошенники будут использовать три основные схемы. Их перечислил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, его цитирует РИА Новости.

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По его словам, мошенники в основном будут получать обманом аккаунты на «Госуслугах», а также отправлять сообщения в мессенджерах своим жертвам под видом руководителя и совершать фальшивые звонки из ведомств. При этом аферисты будут дорабатывать свои схемы — например, злоумышленники стали чаще просить людей снимать наличные и передавать их курьерам.

«Вряд ли в этом году мошеннические схемы принципиально изменятся. Единственное, мы видим риск более активного применения ИИ-технологий для обмана, к сожалению, искусственный интеллект делает фейки все более правдоподобными», — сказал Кузнецов.

Ранее МВД предупредило, что мошенники, представляясь работодателями, пишут россиянам в сети и предлагают сотрудничать удаленно. В поддельных вакансиях, которые распространяют злоумышленники от лица существующих организаций, соискателям предлагается удаленная работа с гибким графиком. Для работы мошенники просят установить неизвестное приложение и предоставить ему все необходимые разрешения.