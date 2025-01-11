Православные верующие могут не поститься до Крещенского сочельника, который будет 18 января.

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Об этом рассказал руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков.

— Предписания (для верующих во время Святок — прим. «ВМ») – отсутствие поста. Вплоть до сочельника Крещения поста нет, — подчеркнул Волков, чьи слова передает РИА Новости.

Стало известно, что, в отличие от Санта-Клауса, архетипом которого является Николай Чудотворец, у русского Деда Мороза нет святого архетипа. Более того, этот сказочный персонаж не крещен.

До этого представляющий Русскую православную церковь протоиерей Андрей Ткачев выразил благодарность странам Запада за спасение россиян от заграничного туризма. По его словам, в противном случае граждане «набирались бы грезами и как безумные бы жили».

Протоиерей Кирилл Иванов заявил, что россиянам нужно молиться Богу, чтобы он лишил их зарплаты. Таким образом, по его мнению, граждане придут к убеждению, что аборты не нужны.