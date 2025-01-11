Росавиация ввела ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска

Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска.

Об этом говорится в Telegram представителя ведомства.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Ульяновск», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что соответствующие аэропорты временно не принимают и не отправляют рейсы.

Ранее пресс-служба компании Azerbaijan Airlines (AZAL) заявила об отмене запланированного на 8 января рейса из Баку в Казань из-за объявленного в аэропорту режима «Ковёр».