Вильфанд: аномально теплая погода станет причиной опасных погодных явлений в РФ

В ближайшее время в ряде регионов России прогнозируются опасные и неблагоприятные погодные явления, вызванные аномально теплой погодой.

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Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Подавляющее большинство прогнозируемых опасных явлений связано с теплой погодой", - рассказал ученый ТАСС.

По его словам, в ближайшие дни в Калининградской области пройдут сильные осадки, преимущественно в виде снега. При этом порывы ветра могут достигать 24 м/с.

В Карелии ожидаются снег и метель, в Ленинградской области - снег и мокрый снег, а также дождь. В Московской области прогнозируются дождь и мокрый снег, гололедица, отметил собеседник агентства.

В воскресенье, 12 января, в Татарстане будут осадки во всех фазах и гололедица. Сильные осадки пройдут и в Коми.

На Чукотке 11-13 января ожидаются снег, метель и сильный ветер до 27 м/с.

В Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и в Хакасии будут снег и мокрый снег, ветер усилится до 20 м/с, добавил Вильфанд.

Опасные погодные явления ожидаются и на юге страны. Так, в Крыму в выходные прогнозируется сильный дождь, а в понедельник - мокрый снег, ожидаются его отложения на проводах.

По данным синоптиков, в Краснодарском крае также будут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица, и ветер на черноморском побережье до 20 м/с, заключил Вильфанд.