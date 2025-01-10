Авиакомпании РФ обязали размещать детей рядом с сопровождающим

Российские авиакомпании с 20 января обязаны размещать ребенка до 12 лет на соседнее место с сопровождающим без взимания дополнительной планы. Соответствующий приказ Минтранспорта РФ опубликован на портале правовой информации.

"Перевозчик обязан предоставить ребенку в возрасте до 12 лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом, в соответствии с классом обслуживания на борту воздушного судна и с соблюдением требований безопасности полетов без взимания дополнительной платы", - говорится в документе.

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального публикованная.