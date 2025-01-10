Срок службы устаревших лифтов продлен на пять лет

Срок службы устаревших лифтов в России продлен на пять лет.

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 2030 года срок эксплуатации российских лифтов, подлежащих замене до 15 февраля 2025 года.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минстроя РФ.

Заменены будут только те лифты, которые фактически выработали ресурс прочности. Оценка их состояния и решение о замене возложено на владельцев лифтов.

Согласно техрегламенту Таможенного союза, на 15 февраля 2025 года в замене будут нуждаться 64 тысячи лифтов, и по 10-15 тысяч будут прибавляться каждый последующий год.