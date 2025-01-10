Умерла Евгения Добровольская

Народная артистка России Евгения Добровольская скончалась в возрасте 60 лет. Об этом сообщает Московский художественный театр им. А.П.Чехова (МХТ).

Как рассказали в театре, в последний год своей жизни Добровольская боролась с тяжелой болезнью. Руководство театра также выразило свои соболезнования родным и близким актрисы.

О дате и месте прощания с Добровольской будет объявлено позже.

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«Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всём. Именно Женя – несмотря на безусловный авторитет, заслуги и юбилейные даты (26 декабря мы поздравляли её с 60-летием), в театре никто не звал ее Евгенией Владимировной. Ни в жизни, ни в творчестве она не успокаивалась, не “бронзовела”, в ней продолжала угадываться ершистая и ранимая девочка-подросток из её дебютного фильма “Клетка для канареек”», — сообщили в МХТ.

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