В Роспотребнадзоре прокомментировали вспышку оспы обезьян в Китае

Вспышка оспы обезьян в Китае не указывает на формирование новых угроз для России, ситуация находится под контролем. Так прокомментировали ситуацию в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве указали, что на данный момент в Китае зафиксировали пять случаев оспы обезьян. Первый заболевший совершил поездку и жил в Демократической Республике Конго, а еще четыре человека вступали с ним в тесный контакт и на данный момент имеют легкие симптомы заражения.

«Кластерная вспышка оспы обезьян, вызванная вирусом клады Ib в Китае, не указывает на формирование новых угроз для РФ», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что специалисты ведомства круглосуточно отслеживают все риски санитарно-эпидемиологического характера, в России заблаговременно приняты меры для выявления оспы обезьян. Ситуация находится под постоянным контролем, риски распространения заболевания в РФ исключены, заключили в Роспотребнадзоре.