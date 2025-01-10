Свиной грипп обнаружили в Карелии

Один случай свиного гриппа зарегистрировали в новогодние праздники в Карелии. В региональном минздраве уточнили, что пока речь не идет о вспышке заболевания.

«Единственный случай выявили в первую неделю текущего года у школьника в Петрозаводске», – говорится в сообщении.

Специалисты мониторят ситуацию, уточняет «Интерфакс». Кроме гриппа в Карелии с начала 2025 года вывили риновирус, ковид, а также вирус гриппа В. За неделю в регионе зарегистрировали свыше 4 тыс. случаев ОРВИ.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Карелии в 2024 году стали в 5 раз чаще болеть пневмониями.