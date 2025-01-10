Сын Боярского высказался о госпитализации отца

Сын народного артиста РФ Михаила Боярского Сергей опроверг информацию о том, что его отца экстренно госпитализировали. Как сообщает РИА Новости, актер находился на плановом обследовании и с ним все в порядке.

Ранее СМИ сообщили, что Боярского якобы забрали в больницу в Петербурге — утверждалось, что актера доставили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы. Telegram-канал 112 заявлял, что он оказался в медицинском учреждении из-за ишемической болезни сердца.

«С папой все в порядке. Плановое КТ легких. Уже завтра у него спектакль», — заявил Сергей, комментируя публикации.

Михаила Боярского экстренно госпитализировали

Напомним, что в конце января 2023 года сын Боярского заявил, что его отец перенес инфаркт. Он отмечал, что актер быстро пошел на поправку и вскоре его перевели в обычную палату.