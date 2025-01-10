Эксперт ответил на вопрос об угрозе нового вируса из Китая

Профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов в разговоре с Рамблером оценил угрозу распространения метапневмовируса в России, отметив, что он не представляет той опасности, которая исходила от COVID-19.

Ранее стало известно, что в Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV), которая привела к переполнению больниц. Инфекция уже создала значительную нагрузку на местную систему здравоохранения. Вирус вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, поражая легкие. С 1 октября прошлого года Казахстане было выявлено более 30 случаев заражения метапневмовирусом. Вместе с тем академик РАН Сергей Нетесов отмечал, что в России имеются собственные резервуары заболевания.

Когда речь заходит о возможном распространении вируса, то здесь важен психологический аспект. Эпидемия коронавируса оказала серьезное психологическое воздействие на население и на средства массовой информации, и теперь большое беспокойство возникает практически по любому поводу. И сейчас у людей появляются аналогии с коронаирусом, мол, метапневмовирус, как и COVID-19, пришел из Китая, он уже был выявлен в Казахстане и так далее… Но пока я не вижу значительных изменений, связанных с метапневмовирусом, в том числе и в клиническом течении [заболевания], которые бы могли сильно напрягать. Метапневмовирус человека достаточно хорошо изучен, он был выявлен и охарактеризован еще в 60-е годы, и он периодически появляется, в том числе и у нас. Вирус входит в ту группу, представители которой вызывают заболевания, называемые ОРВИ или ОРЗ. И, насколько мне известно, уже к 10-летнему возрасту практически каждый человек имеет антитела к нему. Поэтому я не ожидаю от него ничего особенного. Александр Чепурнов Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии, доктор биологических наук

Тяжелое течение метапневмовируса может наблюдаться у генетически предрасположенных к этому людей, а также у людей со слабой иммунной системой, добавил эксперт.

«Иммунная система у пожилых людей работает хуже, а у детей она еще не обустроена. Поэтому они находятся в группе риска. Но, как и в случае с любым другим возбудителем, один человек может быть более восприимчив к нему, а другой – менее восприимчив. И это касается не только возрастных характеристик, но и генетического строения человека в целом. Есть люди, которые устойчивы даже к самым тяжелым болезням. К примеру, бывали случаи, когда люди активно ухаживали за больными с лихорадкой Эбола, но сами не заболевали. При этом в их крови находили возбудитель. Так что индивидуальные моменты здесь играют большую роль», - рассказал Чепурнов.

Ранее на фоне пандемии COVID-19 в России значительно развивалась сфера диагностики инфекционных заболеваний, что существенно помогает в вопросах профилактики, добавил вирусолог.

«Теперь практически в каждом достаточно большом городе за счет исследований генома существует возможность определить, какие основные возбудители вызывают ту или иную волну [заболевания]», - подчеркнул он.

Ранее в Румынии зарегистрировали первый случай заражения метапневмовирусом человека.