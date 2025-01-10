Телеканал РЕН ТВ сообщает, что актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге 10 января. Неназванный источник канала заявил, что актера доставили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы, однако в самой больнице эту информацию не подтвердили.

Как утверждает собеседник РЕН ТВ, 75-летний Боярский попал в больницу из-за ишемической болезни сердца. О его экстренной госпитализации также сообщает Telegram-канал SHOT.

В конце ноября 2023 года сын актера Сергей Боярский сообщил, что его отец перенес инфаркт. Боярский-младший отмечал, что актера тогда быстро перевели из реанимации в обычную палату.