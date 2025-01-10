Лебедев объяснил, почему был отчислен из МГУ

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в пятницу, 10 января, объяснил в выпуске обзора новостей, почему был отчислен с факультета журналистки МГУ.

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— Я терпеть не могу журналистов. Поэтому я бросил журфак в свое время. Потому что журналисты — самые бессмысленные люди на свете, в отличие от блогеров, — рассказал Лебедев в выпуске в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Лебедев в интервью журналисту Юрию Дудю* оскорбил главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизилину и заявил, что не поддерживает ее общественную деятельность. После этого глава ЛБИ потребовала возмещения морального ущерба на сумму около 10 миллионов рублей. Лебедев попытался извиниться, однако Мизулина отказалась прощать его.

После этого Мизулина подала иск в суд к Дудю* и Лебедеву. В свою очередь экспертиза установила, что высказывания дизайнера в адрес главы ЛБИ являются его частным мнением.

Во время заседания по иску Мизулиной в зал Лефортовского суда столицы ворвался неизвестный мужчина в камуфляже. По данным СМИ, он назвался прокурором и начал пересказывать свой сон, который, по его словам, является важной частью обсуждаемого дела.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов.