Стало известно, что изготовят из главной новогодней елки России

Сувениры, скворечники и хоккейные клюшки планируется изготовить из главной новогодней елки России, после того как ее демонтируют с Соборной площади в Кремле. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе управления делами президента России.

Елку спилили 9 декабря вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области и привезли в Кремль в полночь 12 декабря. Она простоит до 19 января, после чего дерево отправят на переработку.

«Ствол и ветки дерева после сушки и специальной обработки отправляются в мастерскую, где кремлевская новогодняя ель обретает вторую жизнь в виде памятных сувениров, таких как: памятные часы, у которых спилы дерева служат циферблатом, скворечники и кормушки для подкормки птиц в холодное время, а также хоккейные клюшки», — заявили в пресс-службе.

Не выбрасываются даже ветки и хвоя. Их традиционно передают в зоопарки для подкормки животных и организации настилов. Кроме того, в рамках акции «Детки Кремлевской елки» тысячи пророщенных семян ели высадят в виде памятных аллей по всей стране.