Метапневмовирус представляет наибольшую опасность для детей, которым еще не исполнился год, и для людей пожилого возраста, страдающих от хронических заболеваний. Об этом в беседе с "Парламентской газетой" рассказал академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев.

Академик пояснил, что основная опасность метапневмовируса для детей заключается в том, что у них заболевание может протекать с пневмонией.

Однако, по словам эксперта, называть метапневмовирус новым не следует, поскольку этот возбудитель всегда присутствует среди других вирусов, в результате которых люди заболевают ОРВИ. По некоторым оценкам, среди всех вирусов этого типа данный вариант составляет 0,1%. Другие ученые утверждают, что его распространенность оценивается в 1% от общего числа возбудителей ОРВИ. При этом кроме симптоматического лечения средств против вируса нет.

По мнению главы отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии имени Ивановского Александра Бутенко, на данный момент говорить об опасности этого заболевания не стоит. Это же касается рассуждений по поводу рисков его превращения в пандемию. Эксперт объяснил свою позицию отсутствием точной информации и классификации данного вируса.

При этом прогнозируется, что подъем заболеваемости метапневмовирусом в России произойдет в 20-х числах января. Однако, по словам академика РАН Геннадия Онищенко, ничего страшного в этом нет.

В России прокомментировали вспышку метапневмовируса в Китае

Он также подчеркнул, что в РФ начали поздно говорить об этом заболевании. Так, в Китае вирус вышел на 2-е место в 52-ю неделю 2024 года, то есть заболеваемость им начала подниматься уже тогда.