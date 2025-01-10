Россияне рассказали, на что надеются в 2025 году

Каждый пятый россиянин надеется в этом году на семейное благополучие и улучшение международных отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование российского медиахолдинга.

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Согласно результатам опроса, исполнения мечты ожидает каждый десятый россиянин (10%), 9% загадали интересных путешествий, 8% снижение ключевой ставки ЦБ, 6% карьерного роста, 5% крупной покупки. Еще 20% респондентов рассказали, что не любят строить конкретных планов и полагаются на ход событий.

76% опрошенных признались, что в 2024 году у них не произошло значительных изменений, при этом 24% стали счастливее. Хорошими событиями россияне чаще всего называли семейные радости, улучшение финансового положения и исполнение мечты.

У 14% респондентов 2024-й год просто не оправдал надежд и планов. 8% опрошенных сообщили о потерях в прошлом году, по 6% столкнулись с разочарованиями в личной жизни и в карьере.

Исследование проходило с 20 по 27 декабря 2024 года среди 65 359 интернет-пользователей.

Ранее опрос сервиса электронных платежей показал, что большинство россиян (72%) решили встретить Новый год дома в кругу родных и близких. С друзьями радость встречи Нового года разделили 11% респондентов. В одиночестве праздник отмечали 9%, в компании домашних питомцев и коллег по 3%, новых знакомых или попутчиков 1%.