Срок временной нетрудоспособности работающих планируют снизить

Общая продолжительность временной нетрудоспособности работающих граждан России, вызванной заболеваниями, снизится на 15 процентов к 2030 году по сравнению с показателями 2023 года. Пункт об этом содержится в Едином плане по реализации национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

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Ответственной за достижение установленных показателей назначили вице-премьера Татьяну Голикову.

Согласно документу, ключевыми факторами и инструментами, способствующими достижению этой цели, станут снижение уровня заболеваемости среди работающего населения и увеличение числа россиян, ведущих здоровый образ жизни, регулярно проходящих диспансеризацию и профилактические осмотры, охваченных диспансерным наблюдением, а также систематически занимающихся физкультурой и спортом.

Единый план достижения целей развития России до 2030 года объединяет майский указ президента о национальных целях, 19 сформированных Правительством нацпроектов, более 40 государственных программ, отраслевые и региональные стратегии, а также «дорожные карты». Документ нацелен на решение таких задач, как выход на устойчивую траекторию роста в условиях имеющихся вызовов, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, обеспечение технологического суверенитета.