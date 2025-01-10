Озвучена причина смерти известного московского ресторатора

Один из самых популярных рестораторов Москвы Кирилл Гусев ушел из жизни в возрасте 53 лет. Причиной стала остановка сердца, ее озвучил Telegram-канал Shot.

До этого ресторанный обозреватель Мария Лобанова в своем Telegram также упоминала, что у Гусева были проблемы с сердцем.

«Друзья говорят — стало плохо с сердцем, умер сегодня утром в больнице. Как обычно бывает у сильных мужчин- чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу. Какая ужасная потеря», — написала Лобанова.

Гусев известен такими заведениями, как «Золотой» и «Павильон» на Патриарших прудах. В 2012 году он стал лауреатом премии «Человек года» в номинации «Ресторатор года». Он также водил дружбу с российскими звездами, в их числе — Надежда Оболенская и Филипп Киркоров.