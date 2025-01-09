Стали известны обстоятельства смерти знаменитого ресторатора Кирилла Гусева

Названа предварительная причина и обстоятельства смерти известного российского ресторатора Кирилла Гусева.

Как сообщает ресторанный обозреватель Мария Лобанова в своём Telegram-канале, 53-летний Гусев скончался утром в больнице. По словам друзей ресторатора, "стало плохо с сердцем".

"Как обычно бывает у сильных мужчин - чувствовал себя плохо, но не хотел ехать в больницу", - добавила Лобанова.

Гусев открыл множество ресторанов, среди них - знаменитые "Обломов" и Bistrot, которыми он занимался в последние годы. Среди его частых гостей были многие знаменитости, например - Филипп Киркоров.