Москалькова обнародовала список разыскиваемых жителей Курской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 жителей Курской области, которых разыскивают после нападения ВСУ на регион.

«Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в мой адрес», – написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Список был размещен в связи с обращениями родственников и близких, которые не могут связаться с жителями региона после нападения Вооруженных сил Украины.

В ноябре Российский Красный Крест получил более 6 тыс. заявок на розыск пропавших жителей Курской области, из них удалось установить судьбу 1253 человек, включая одиноких пожилых людей.

Ранее сообщалось, что РКК помог восстановить связь с 1200 пропавшими людьми в Курской области. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что в результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей.