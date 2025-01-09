В Москве женщина почистила мандарин и получила миллион рублей

В Москве женщина по имени Аминат выиграла конкурс по очистке мандаринов единой полоской. Об этом сообщает газета Metro.

Финал конкурса проходил в парке «Сокольники». В состязании поучаствовали более трех тысяч горожан. Они почистили около 950 килограммов мандаринов.

Победителем среди пяти финалистов стала женщина, длина кожуры которой достигла 81 сантиметра. За это она получила миллион рублей. Отмечается, что ее результат не рекордный: на отборочном этапе одному участнику удалось снять 95-сантиметровую полоску кожуры.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе, Великобритания, женщина набрала в рот десятки зефирин в рамках конкурса. Она начала задыхаться из-за слишком большого количества зефира во рту, и врачам не удалось ее спасти.