Жена Бориса Щербакова раскрыла, вернулся ли актер к работе после операции

Жена Бориса Щербакова раскрыла, вернулся ли актер к работе после травмы и операции: «Ему ставили спицы в скулу»
Борис Щербаков не только смог встретить новогодние праздники в кругу семьи, но и постепенно возвращается к работе. Об этом рассказала супруга артиста Татьяна Бронзова в беседе с «КП».
По словам жены звезды, актер практически полностью восстановился после травмы: в январе актер планирует принять участие в съемках и уже сегодня уехал в Санкт-Петербург, где сыграет в спектакле. О том, что актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали с переломом лицевой кости после неудачного падения, стало известно в начале декабря.
«Ему ставили спицы в скулу, их перед выпиской вынули, потому что все срослось. После операции был синяк, припухлость, но все уже прошло. Шрамов нет, врачи сделали аккуратные проколы на лице», — высказалась Бронзова о состоянии знаменитости. Жена актера считает, что он получил травму из-за волнения. «Думаю, все это случилось с Борей из-за того, что он слишком нервничал накануне своего юбилея. Все-таки 75 лет исполнилось. Переживал, как все пройдет», — рассказала она.