Жена Бориса Щербакова раскрыла, вернулся ли актер к работе после операции

Борис Щербаков не только смог встретить новогодние праздники в кругу семьи, но и постепенно возвращается к работе. Об этом рассказала супруга артиста Татьяна Бронзова в беседе с «КП».

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По словам жены звезды, актер практически полностью восстановился после травмы: в январе актер планирует принять участие в съемках и уже сегодня уехал в Санкт-Петербург, где сыграет в спектакле. О том, что актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали с переломом лицевой кости после неудачного падения, стало известно в начале декабря.